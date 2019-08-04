Осман Кадиев: "Заявление "Дикой дивизии" кем-то продиктовано. Я на связи со всеми активными болельщиками"

Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал "СЭ" заявление болельщиков команды в Instagram – аккаунте ДРОО "Клуб болельщиков "Анжи" – "Дикая дивизия". Они потребовали, чтобы он ушел в отставку из-за результатов команды последних лет и финансового состояния клуба.

– Как отреагировали на это?

– Я на связи со всеми активными болельщиками и не знаю, кто написал письмо и чья это инициатива. Думаю, что заявление кем-то продиктовано. Я такие вещи даже не хочу комментировать. С людьми, которые представляют "Дикую Дивизию", нахожусь на связи и буквально вчера с ними разговаривал. В интернете за день появляются десятки таких слухов. Я готов поговорить с глазу на глаз со всеми теми, кому интересна судьба "Анжи".

– В письме пишут, что в Дагестане появился новый клуб ФК "Махачкала" при поддержке руководства республики, а "Анжи" находится в долгах.

– Я ничего не хочу говорить ни о руководстве республики, ни о ФК "Махачкала".

– Академия "Анжи" сейчас функционирует? Тренеры работают, получают зарплаты?

– Все функционирует и работает.

– Была информация, что у Академии проблемы с финансированием и ее могут закрыть, и создать школу при поддержке республики.

– Я не на контакте ни с кем из руководства республики и не могу комментировать слух.

– Академия работает? Есть возможность ездить на выезды?

– Да, мы работаем. Ребята 2003-2004 года поедут 7 или 8 августа во Владикавказ на финал чемпионата России. Потом мальчики 2005-2006 года поедут на соревнование. Слухи не хочу комментировать. Кому-то, видно, нужно, чтобы они были.

– Долги "Анжи" сокращаются?

– Мы потихоньку гасим долги, конечно. (Арман Мкртчян)