Осман Кадиев: "Заявление "Дикой дивизии" кем-то продиктовано. Я на связи со всеми активными болельщиками"

Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал "СЭ" заявление болельщиков команды в Instagram – аккаунте ДРОО "Клуб болельщиков "Анжи" – "Дикая дивизия". Они потребовали, чтобы он ушел в отставку из-за результатов команды последних лет и финансового состояния клуба.
– Как отреагировали на это?
– Я на связи со всеми активными болельщиками и не знаю, кто написал письмо и чья это инициатива. Думаю, что заявление кем-то продиктовано. Я такие вещи даже не хочу комментировать. С людьми, которые представляют "Дикую Дивизию", нахожусь на связи и буквально вчера с ними разговаривал. В интернете за день появляются десятки таких слухов. Я готов поговорить с глазу на глаз со всеми теми, кому интересна судьба "Анжи".
– В письме пишут, что в Дагестане появился новый клуб ФК "Махачкала" при поддержке руководства республики, а "Анжи" находится в долгах.
– Я ничего не хочу говорить ни о руководстве республики, ни о ФК "Махачкала".
– Академия "Анжи" сейчас функционирует? Тренеры работают, получают зарплаты?
– Все функционирует и работает.
– Была информация, что у Академии проблемы с финансированием и ее могут закрыть, и создать школу при поддержке республики.
– Я не на контакте ни с кем из руководства республики и не могу комментировать слух.
– Академия работает? Есть возможность ездить на выезды?
– Да, мы работаем. Ребята 2003-2004 года поедут 7 или 8 августа во Владикавказ на финал чемпионата России. Потом мальчики 2005-2006 года поедут на соревнование. Слухи не хочу комментировать. Кому-то, видно, нужно, чтобы они были.
– Долги "Анжи" сокращаются?
– Мы потихоньку гасим долги, конечно. (Арман Мкртчян)
Осман Гаирбекович, к вам обращается объединение активных фанатов клуба, президентом которого вы являетесь. Люди, которые поддерживали Анжи на протяжении долгих лет при любом турнирном раскладе, невзирая на плохую игру любимой команды, в любую погоду. Люди, у которых не один десяток выездов за плечами. Мы считаем себя частью Анжи, и давно доказали это своими поступками. У нас накопился ряд вопросов к вам, как к президенту и владельцу клуба. Два с половиной года назад вы приняли Анжи. В то время некоторые ваши заявления дали болельщикам надежду, что дальнейшее выступление команды будет успешным. Но фактически все произошло наоборот. Когда вы стали владельцем и президентом Анжи, это был крепкий и достойно укомплектованный середняк РФПЛ, а сегодня Анжи - клуб второго дивизиона с туманным будущим и огромным долгом, клуб из которого разбегаются футболисты и за который в текущем сезоне будут играть совсем молодые ребята. Статистика нашей команды за последние 2 сезона говорит сама за себя – 13 побед, 12 ничьих и 40 поражений; в 65 официальных играх было забито 50, а пропущено 115 мячей. Вы говорили, что берете команду, потому что хотите сохранить футбол в Дагестане, но мы видим, что дагестанский футбол откатился на самые худшие позиции за последние 25 лет. И это во многом результат вашей работы. В мире полно небольших, но тем не менее довольно успешных клубов, которые играют в финансово затратных чемпионатах и соревнуются с более богатыми командами за счет умелого менеджмента. У Анжи был шанс стать таким клубом несколько лет назад, когда трибуны были полны болельщиков, в команде играли крепкие профессионалы, при клубе функционировала достойная Академия. Как вы воспользовались этим шансом? Последние полтора года мы только и слышим о том, что вы ищете спонсоров, об отсутствии должного контакта с руководством Дагестана, о том, что хозяин стадиона не идет вам навстречу, о том, что кроме вас футбол в республике никому не нужен. Но если это так, то почему мы видим, как не чужие для Анжи люди создают и заявляют в ПФЛ еще одну команду из Махачкалы? Это значит, что при желании и должном профессионализме вопросы финансирования решаемы. Продолжение — в комментариях...