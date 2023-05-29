Орещук считает, что 2DROTS могут спокойно играть во Второй лиге ФНЛ

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что в медиафутболе есть исполнители, которые могут заиграть в ФНЛ и даже РПЛ.

«2DROTS может играть во Второй лиге? Да. Со своим уровнем ребята спокойно могут там играть. Я часто хожу, одну-две игры смотрю. Почему не ходить? Может, что-то там увидишь. Мне понравился игрок 2DROTS Борис Фартуна. Я уже три его игры посмотрел, очень интересный парень. Поэтому можно попробовать дать ему шанс. А там уже, как получится, будет от него зависеть. Есть ли у игроков Медиалиги возможность заиграть в ФНЛ или РПЛ? Возможность есть, но желание есть не у каждого», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 2DROTS точно примет участие в FONBET Кубке России сезона-2023/24. В этом розыгрыше блогерская команда в 1/128 финала турнира уступила ивановскому «Текстильщику» (1:1, пенальти — 5:3).