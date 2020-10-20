Операция сына Станислава Черчесова прошла успешно

Президент клуба «Олимп-Долгопрудный» Тарас Воробель рассказал «СЭ» об итогах операции вратаря команды Станислава Черчесова.

— Мы разговаривали с доктором, слава богу, все прошло успешно, — рассказал «СЭ» Воробель. — Скоро Станислав должен пойти на поправку. (Севастиан Терлецкий)

В воскресенье, 18 октября, в матче 12-го тура ПФЛ против «Родины» (2:1) сын Черчесова получил удар в голову и был госпитализирован.

25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Также он выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец» и «Балтику».