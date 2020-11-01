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«Олимп-Долгопрудный» упрочил лидерство на «Западе», «Зенит-2» подобрался ко второму месту

18:37

«Олимп-Долгопрудный» обыграл «Коломну» в 14-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — 2:1. Подмосковный клуб увеличил отрыв от второго места до семи очков благодаря поражению «Твери» от «Знамени Труда» (0:3).

Еще в одной игре «Зенит-2» победил «Динамо-2» и вышел на третье место, отставание от второй строчки составляет 1 очко.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 2 («Запад»)

14-й тур

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Коломна» — 2:1

«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:1

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Динамо-2» (Москва) — 3:1

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Тверь» — 3:0

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 2:3

«Смоленск» — «Муром» — 2:1

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/west/

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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