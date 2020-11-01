«Олимп-Долгопрудный» упрочил лидерство на «Западе», «Зенит-2» подобрался ко второму месту
«Олимп-Долгопрудный» обыграл «Коломну» в 14-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — 2:1. Подмосковный клуб увеличил отрыв от второго места до семи очков благодаря поражению «Твери» от «Знамени Труда» (0:3).
Еще в одной игре «Зенит-2» победил «Динамо-2» и вышел на третье место, отставание от второй строчки составляет 1 очко.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 2 («Запад»)
14-й тур
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Коломна» — 2:1
«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:1
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Динамо-2» (Москва) — 3:1
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Тверь» — 3:0
«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 2:3
«Смоленск» — «Муром» — 2:1
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/west/