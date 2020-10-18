«Олимп-Долгопрудный» победил «Родину» и возглавил «Запад», 36-летний Алхазов сделал дубль
«Олимп-Долгопрудный» обыграл «Родину» в матче 12-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — 2:1. Дубль в составе команды Рината Билялетдинова сделал 36-летний Александр Алхазов.
Подмосковный клуб вышел в лидеры таблицы благодаря поражению «Твери» в игре с владимирским «Торпедо».
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 2 («Запад»)
12-й тур
«Динамо-2» (Москва) — «Смоленск» — 4:1
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Родина» (Москва) — 2:1
«Тверь» — «Торпедо» (Владимир) — 1:2
«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Коломна» — 2:3
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 1:0
«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:3
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/west/