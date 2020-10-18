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«Олимп-Долгопрудный» победил «Родину» и возглавил «Запад», 36-летний Алхазов сделал дубль

17:14

«Олимп-Долгопрудный» обыграл «Родину» в матче 12-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — 2:1. Дубль в составе команды Рината Билялетдинова сделал 36-летний Александр Алхазов.

Подмосковный клуб вышел в лидеры таблицы благодаря поражению «Твери» в игре с владимирским «Торпедо».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 2 («Запад»)

12-й тур

«Динамо-2» (Москва) — «Смоленск» — 4:1

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Родина» (Москва) — 2:1

«Тверь» — «Торпедо» (Владимир) — 1:2

«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Коломна» — 2:3

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 1:0

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/west/

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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