«Новосибирск» возглавил таблицу «Урала-Приволжье»
19:36
«Новосибирск» обыграл «Ладу» в матче 11-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 1:0. Сибиряки еще не потерпели ни одного поражения и вышли в лидеры таблицы.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 2 («Запад»)
11-й тур
«Коломна» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:4
Группа 4 («Урал-Приволжье»)
11-й тур
«Динамо» (Барнаул) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 3:0
«Новосибирск» — «Лада» (Димитровград) — 1:0
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/uralpovolg/