«Новосибирск» возглавил таблицу «Урала-Приволжье»

«Новосибирск» обыграл «Ладу» в матче 11-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 1:0. Сибиряки еще не потерпели ни одного поражения и вышли в лидеры таблицы.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 2 («Запад»)

11-й тур

«Коломна» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:4

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

11-й тур

«Динамо» (Барнаул) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 3:0

«Новосибирск» — «Лада» (Димитровград) — 1:0