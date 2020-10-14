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«Новосибирск» возглавил таблицу «Урала-Приволжье»

19:36

«Новосибирск» обыграл «Ладу» в матче 11-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 1:0. Сибиряки еще не потерпели ни одного поражения и вышли в лидеры таблицы.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 2 («Запад»)

11-й тур

«Коломна» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:4

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

11-й тур

«Динамо» (Барнаул) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 3:0

«Новосибирск» — «Лада» (Димитровград) — 1:0

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/uralpovolg/

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