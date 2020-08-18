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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

«Носте» и ижевскому «Зениту» присуждено по два поражения из-за заражений коронавирусом

22:53

КДК РФС вынес решения по несостоявшимся матчам в Олимп-ПФЛ. Ряд игр не удалось провести из-за серии заражений в командах коронавирусной инфекцией.

По два поражения засчитано «Носте» и ижевскому «Зениту». Клубу из Новотороицка присуждены поражения 0:3 в играх с барнаульским «Динамо» и «Новосибирском», «Зениту» — с «КАМАЗом» и «Крыльям Советов-2».

Также аналогичные поражения присуждены липецкому «Металлургу» в матче со «Знаменем», а «Сахалину» — в игре с «Сатурном».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212088

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