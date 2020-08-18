«Носте» и ижевскому «Зениту» присуждено по два поражения из-за заражений коронавирусом
22:53
КДК РФС вынес решения по несостоявшимся матчам в Олимп-ПФЛ. Ряд игр не удалось провести из-за серии заражений в командах коронавирусной инфекцией.
По два поражения засчитано «Носте» и ижевскому «Зениту». Клубу из Новотороицка присуждены поражения 0:3 в играх с барнаульским «Динамо» и «Новосибирском», «Зениту» — с «КАМАЗом» и «Крыльям Советов-2».
Также аналогичные поражения присуждены липецкому «Металлургу» в матче со «Знаменем», а «Сахалину» — в игре с «Сатурном».
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