«Носта» и «Волга» завершили матч результативной ничьей, «Урал-2» уступил «Тюмени»

«Носта» сыграла вничью с «Волгой» в 8-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Поволжье» — 3:3.

Димитровградская «Лада» и «Крылья Советов-2» также не выявили победителя — 1:1. «Тюмень» обыграла «Урал-2» — 2:1.

Турнирную таблицу группы «Урал-Приволжье» продолжает возглавлять «КАМАЗ» с 19 очками. В активе «Волги», идущей второй, и «Тюмени», занимающей третье место, также по 19 очков, но команды уступают лидеру по дополнительным показателям, при этом имея матч в запасе.

Олимп — ПФЛ. Группа 4 («Урал-Приволжье»)

8-й тур

«Лада Д» (Димитровград) — «Крылья Советов-2» (Самара) — 1:1

Судья: Иванов (Санкт-Петербург).

27 сентября. Димитровград. Стадион «Торпедо».

«Носта» (Новотроицк) — «Волна» (Нижегородская область) — 3:3

Судья: Сединкин (Омск).

27 сентября. Новотроицк. Стадион «Металлург».

«Урал-2» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 1:2

Судья: Жариков (Хабаровск).

27 сентября. Сысерть. Стадион «Бажовия».