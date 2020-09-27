«Носта» и «Волга» завершили матч результативной ничьей, «Урал-2» уступил «Тюмени»
«Носта» сыграла вничью с «Волгой» в 8-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Поволжье» — 3:3.
Димитровградская «Лада» и «Крылья Советов-2» также не выявили победителя — 1:1. «Тюмень» обыграла «Урал-2» — 2:1.
Турнирную таблицу группы «Урал-Приволжье» продолжает возглавлять «КАМАЗ» с 19 очками. В активе «Волги», идущей второй, и «Тюмени», занимающей третье место, также по 19 очков, но команды уступают лидеру по дополнительным показателям, при этом имея матч в запасе.
Олимп — ПФЛ. Группа 4 («Урал-Приволжье»)
8-й тур
«Лада Д» (Димитровград) — «Крылья Советов-2» (Самара) — 1:1
Судья: Иванов (Санкт-Петербург).
27 сентября. Димитровград. Стадион «Торпедо».
«Носта» (Новотроицк) — «Волна» (Нижегородская область) — 3:3
Судья: Сединкин (Омск).
27 сентября. Новотроицк. Стадион «Металлург».
«Урал-2» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 1:2
Судья: Жариков (Хабаровск).
27 сентября. Сысерть. Стадион «Бажовия».