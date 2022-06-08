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Сегодня, 13:55

Никита Баженов рассказал о задачах «Космоса» в ФНЛ-2

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Космоса» Никита Баженов рассказал о задачах команды не предстоящий сезон в ФНЛ-2.

«Задача на следующий сезон — быть в тройке. Нужно всегда ставить максимальные задачи. В глобальном смысле, руководство видит, что мы должны быть вверху турнирной таблицы. Вся инфраструктура для выхода в ФНЛ-1 есть.
Мы движемся вперед на частные деньги тех людей, который очень любят футбол. Выход в РПЛ спустя несколько лет? Все может быть. Глобально планы такие есть, но загадывать не стоит. Будем двигаться поступательно», — сказал Баженов.

«Космос» был основан в апреле 2022 года. Команда из Долгопрудного дебютирует в ФНЛ-2 в сезоне-2022/23.

Никита Баженов
Футбол
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