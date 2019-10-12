Невероятный промах по пустым воротам на первой минуте в ПФЛ. Видео
21:18
Нападающий «Химика-Арсенала» Роман Изотов совершил промах года на первой минуте матча Олимп-ПФЛ в группе «Центр» против «Сатурна».
Голкипер команды из Раменского Абри Межиев промахнулся мимо мяча, и форвард вышел на пустые ворота. Находясь в убойной позиции он промазал мимо ворот. Судя по всему, ему помешало качество газона — игрок ударом вырвал кусок дерна, после чего в сердцах пнул по нему.
Игра завершилась вничью — 2:2.
ПФЛ. «Сатурн» — «Химик-Арсенал». А что вы знаете о промахах pic.twitter.com/CB4MDqciv9— Андрей Кузичев (@Andy73sr) October 12, 2019