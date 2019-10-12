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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Невероятный промах по пустым воротам на первой минуте в ПФЛ. Видео

21:18

Нападающий «Химика-Арсенала» Роман Изотов совершил промах года на первой минуте матча Олимп-ПФЛ в группе «Центр» против «Сатурна».

Голкипер команды из Раменского Абри Межиев промахнулся мимо мяча, и форвард вышел на пустые ворота. Находясь в убойной позиции он промазал мимо ворот. Судя по всему, ему помешало качество газона — игрок ударом вырвал кусок дерна, после чего в сердцах пнул по нему.

Игра завершилась вничью — 2:2.

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