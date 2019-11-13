Нереальный ажиотаж вокруг СКА, которым владеет Баста

Пресс-служба СКА из Ростова-на-Дону сообщила, что матч 17-го тура группы Юг Олимп-ПФЛ против «Волгаря» (1:3) вызвал небывалый ажиотаж у болельщиков. Напомним, что клубом владеет известный певец Василий Вакуленко.

— Такого ажиотажа вокруг одной игры не то что в новой истории СКА, даже в ПФЛ, не было очень давно, — отмечается в сообщении. — День матча с астраханским «Волгарем» на стадионе ростовских армейцев отметился множеством ярких событий, некоторые из которых надолго войдут в историю клуба.