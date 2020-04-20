Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Названа причина смерти 22-летнего воспитанника «Локомотива»

21:41
Иннокентий Самохвалов. Фото ФК «Казанка».
Иннокентий Самохвалов. Фото ФК «Казанка».
Теги:

Причиной смерти футболиста московской «Казанки» Иннокентия Самохвалова стала сердечная недостаточность, сообщил тренер команды Александр Гришин.

— Знаю, то же, что и все пока, — цитируют Гришина «РИА Новости». — Мы сейчас все на карантине, тренировок никаких же нет. Это ужасно... Если медицина допустила его тренироваться, то, наверное, не было никаких проблем. Написали нам, что сердечная недостаточность.

Ранее стало известно, что 22-летнему футболисту фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200420/1570315462.html

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир