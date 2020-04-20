Названа причина смерти 22-летнего воспитанника «Локомотива»

Причиной смерти футболиста московской «Казанки» Иннокентия Самохвалова стала сердечная недостаточность, сообщил тренер команды Александр Гришин.

— Знаю, то же, что и все пока, — цитируют Гришина «РИА Новости». — Мы сейчас все на карантине, тренировок никаких же нет. Это ужасно... Если медицина допустила его тренироваться, то, наверное, не было никаких проблем. Написали нам, что сердечная недостаточность.

Ранее стало известно, что 22-летнему футболисту фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки.