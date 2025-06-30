Футбол
Вторая лига
Новости
Группа «Золото» Группа «Серебро» Группа 1 Группа 2 Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Уведомления
Главная
Футбол
ФНЛ-2

30 июня, 14:59

Напавшего на Евсеева астраханца приговорили к принудительным работам

Алина Савинова

Суд в Астрахани приговорил к двум годам и шести месяцам принудительных работ местного жителя, который в ноябре напал на бывшего главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и двух его помощников.

«По части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») Михаилу Поротикову назначено два года и шесть месяцев принудительных работ», — приводит РИА «Новости» слова представителя суда.

Инцидент с нападением на Евсеева произошел после матча «Волгарь» — «Ленинградец» (1:1) в 18-м туре второй лиги А, когда тренер со спутниками возвращались из ресторана в отель. Двое неизвестных напали на них с ножом и перцовым баллончиком. Евсееву диагностировали ожог слизистой, а его ассистент Александр Шмарко получил порез щеки.

Главный тренер &laquo;Ленинградца&raquo; Вадим Евсеев и&nbsp;его помощник Александр Шмарко.«Не дали прикурить, началась драка». Евсеев плохо видит, у Шмарко пять швов после нападения в Астрахани

Позднее полиция задержала двух астраханцев 2002 и 2003 годов рождения, которые инициировали драку с представителями футбольного клуба. Уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство». В отношении одного из фигурантов дело было направлено в суд.

В мае 49-летний Евсеев покинул пост главного тренера «Ленинградца». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Вадим Евсеев
Футбол
ФК Ленинградец
Читайте также
В МВД порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Милорад Додик рассказал о нападках Запада на Сербию и Республику Сербскую
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • АндрейЕвгеньевич

    Будут 2 года принудительно гладить Евсеева по голове по 5 часов в день..

    18.07.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Евсеев из ресторана возвращался со свомим "спутниками"? А вообще Вадик сдулся как тренер капитально. Еще недавно с Уфой вроде не плохо стоял на бровке, а сейчас уже со второй лиги выгоняют. Ну видимо запрыгивание на стол не дает уже нужного импульса команде, а другого он походу не умеет. Другое дело то, как такие тогда вообще в ПЛ попадают, вот что интересно. Именно поэтому свой тренерский путь надо обязать начинать во второй лиге, а не сразу в ПЛ, что бы место не занимали.

    30.06.2025

  • hottie

    Интересно, а если бы на Вадика напал какой-нибудь вернувшийся новоявленный герой России, то кому бы тогда назначили принудиловку?

    30.06.2025

  • Kiper0252

    Уж слишком по божески обошлись с нападением холодным оружием и нанесения травм и попыткой убийства, если с ножом то нападали. Они ведь не пугали, а нанесли удари им. Это что за законы такие.

    30.06.2025

    • Белорус Алексей Бага назначен главным тренером «Ленинградца»

    Казанский «Сокол» прекратит существование после матча 6 июля

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости