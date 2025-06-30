Напавшего на Евсеева астраханца приговорили к принудительным работам

Суд в Астрахани приговорил к двум годам и шести месяцам принудительных работ местного жителя, который в ноябре напал на бывшего главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и двух его помощников.

«По части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») Михаилу Поротикову назначено два года и шесть месяцев принудительных работ», — приводит РИА «Новости» слова представителя суда.

Инцидент с нападением на Евсеева произошел после матча «Волгарь» — «Ленинградец» (1:1) в 18-м туре второй лиги А, когда тренер со спутниками возвращались из ресторана в отель. Двое неизвестных напали на них с ножом и перцовым баллончиком. Евсееву диагностировали ожог слизистой, а его ассистент Александр Шмарко получил порез щеки.

Позднее полиция задержала двух астраханцев 2002 и 2003 годов рождения, которые инициировали драку с представителями футбольного клуба. Уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство». В отношении одного из фигурантов дело было направлено в суд.

В мае 49-летний Евсеев покинул пост главного тренера «Ленинградца». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.