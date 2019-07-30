"На восстановление "Алании" даже средств нашего частного инвестора не хватит". Габулов - о ситуации с финансированием клуба

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов, ставший президентом "Алании", в телепередаче "Футбол России" рассказал о ситуации с восстановлением клуба.

- Собственными силами мы все не восстановим - даже средств нашего частного инвестора не хватит, - рассказал Габулов. - Здесь нужно объединить усилия: и руководства республики, которое может привлекать федеральные средства, и предпринимателей. Наш стадион не соответствует всем требованиям, тренировочных условий тоже нет. Базу мы хотим восстановить своими силами. А с главой республики решили создать футбольный интернат - академию на 100-130 детей.

Долгие годы такого объекта в Осетии не было, сейчас появилась возможность его создать. Чтобы наиболее перспективные ребята оставались в республике, а не разъезжались.

До июля этого года Габулов занимал пост министра спорта Северной Осетии. "Алания" выступает в зоне "Юг" Первенства Олимп-ПФЛ и проиграла оба стартовых матчах турнира нового сезона.