МВД сообщило о более чем 20 обысках, связанных с расследованием обстоятельств матча прошлого сезона между «Чайкой» и «Черноморцем». Игра состоялась в мае этого года. «Чайка», боровшаяся за выход в ФНЛ, победила со счетом 3:1.

15 мая глава РФС Александр Дюков сообщил, что «есть основания полагать», что матч мог носить неспортивный характер, и добавил, что РФС направил заявление в МВД. В итоге на повышение в классе пошла команда из Песчанокопского. А после игры генеральный директор «Урожая», соперника «Чайки» за выход в ФНЛ, Дмитрий Градиленко публично заявил о возможном неспортивном характере матча.

По итогам внеочередного заседания КДК, прошедшего в 7 июня, был установлен факт сговора с целью повлиять на исход матча. По итогам расследования РФС КДК виновными назвал главного тренера и трех игроков ФК «Черноморец» и гендиректора «Урожая». Всем им было запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года.

В ходе предварительного расследования МВД совместно с ФСБ в городах Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске было проведено более 20 обысков в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд.

— Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, — цитирует РБК представителя МВД Ирину Волк. — В ближайшее время несколько игроков команды футбольного клуба «Черноморец» будут приглашены в Следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий.