Московский "Арарат" обыграл "Сатурн" в контрольном матче - 3:2.

Московский "Арарат" был создан в 2017 году и дебютировал в первенстве ПФЛ в сезоне-2017/18. Клуб выиграл группу "Центр", но отказался подниматься в ФНЛ из-за финансовых проблем. "Арарат" переехал в Армению, где объединился с командой "Арарат Москва" под названием "Арарат-Армения".

В январе стало известно, что "Арарат" снова будет выступать в России.

Контрольный матч

"Арарат" (Москва) - "Сатурн" (Московская область) - 3:2 (2:1)

Голы: Альшанский, 35 - с пенальти (0:1). Логуа, 43 (1:1). Ярошенко, 45 (2:1). Мнацаканян, 64 (3:1). Корж, 83 (3:2).

Удаление: Морозов (А), 26.