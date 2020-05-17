Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с коронавирусом в Северной Осетии.

Ранее бывший форвард «Анжи» Шамиль Лахиялов в интервью «СЭ» назвал положение в Дагестане катастрофой.

— Какая ситуация в больницах Владикавказа?

— У нас такая проблема есть — больницы забиты, люди болеют... Но я не доктор, не могу вам конкретно назвать цифры. Меры принимаются, уже видны какие-то положительные сдвиги. Дай бог, чтобы и дальше так продолжалось. Тем более — сейчас потеплее, а вирус жару не любит.

— Нет паники?

— Любой вирус опасен. Но если у тебя есть иммунитет, ты победишь его. Да, много фатальных случаев... Страшно. Но лично я не сильно за себя переживаю. Докторам виднее. Врачи работают на износ. Дай бог, чтобы все были живы-здоровы и вернулись к нормальной жизни. (Виталий Айрапетов)