Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

«Много фатальных случаев... Страшно». Спартак Гогниев — о коронавирусе в Северной Осетии

21:45
Спартак Гогниев. Фото instagram.com
Спартак Гогниев. Фото instagram.com
Теги:

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с коронавирусом в Северной Осетии.

Ранее бывший форвард «Анжи» Шамиль Лахиялов в интервью «СЭ» назвал положение в Дагестане катастрофой.

— Какая ситуация в больницах Владикавказа?

— У нас такая проблема есть — больницы забиты, люди болеют... Но я не доктор, не могу вам конкретно назвать цифры. Меры принимаются, уже видны какие-то положительные сдвиги. Дай бог, чтобы и дальше так продолжалось. Тем более — сейчас потеплее, а вирус жару не любит.

— Нет паники?

— Любой вирус опасен. Но если у тебя есть иммунитет, ты победишь его. Да, много фатальных случаев... Страшно. Но лично я не сильно за себя переживаю. Докторам виднее. Врачи работают на износ. Дай бог, чтобы все были живы-здоровы и вернулись к нормальной жизни. (Виталий Айрапетов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир