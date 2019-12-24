Михаил Гершкович: «Обсуждение реформы ПФЛ немножко затянулось»
14:14
Председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу», член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович, покидая заседание исполкома, рассказал о вопросах, рассматривавшихся на нем.
— Мы обсудили проект отчисления детским школам, механизм солидарности, — сказал Гершкович. — Сейчас идет обсуждение проекта реформы ПФЛ, оно немножко затянулось. Действительно, этот вопрос требует очень серьезного и глубокого обсуждения, дискуссия идет. Мне кажется, вопрос должен быть доработан. (Иван Торопцев)
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