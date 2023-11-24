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Сегодня, 17:53

Metaratings: Пятибратов сменит Семшова на посту главного тренера «Чайки»

Алина Савинова
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Новым главным тренером «Чайки» станет Дмитрий Пятибратов, сообщает Metaratings.ru.

На этой должности 47-летний специалист сменит Игоря Семшова, который возглавляет команду с декабря 2022 года.

По информации источника, договоренность с Пятибратовым уже достигнута. Отмечается, что также рассматривалась кандидатура Дмитрия Кириченко.

Пятибратов в сентябре 2022 года возглавил «Факел» и был уволен с поста главного тренера команды 30 апреля 2023-го. Ранее он работал в таких клубах, как «Мордовия», «Тракай», «Сочи», минское «Динамо» и «Жемчужина-Сочи».

По итогам завершившегося сезона «Чайка» заняла 6-е место в турнирной таблице дивизиона А второй лиги.

Источник: https://metaratings.ru/news/pyatibratov-smenit-semshova-na-postu-glavnogo-trenera-chaiki-308709/
Игорь Семшов
Дмитрий Пятибратов
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