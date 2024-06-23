Матч «Севастополя» во второй лиге перенесен из-за траура
Пресс-служба «Севастополя» сообщила о переносе матча против «Астрахани» в 15-м туре второй лиги из-за траура в городе.
Игра должна была пройти в понедельник, но власти Севастополя объявили 24 июня днем траура после атаки на город. Отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.
Матч перенесен на неопределенный срок, новая дата проведения игры будет объявлена позднее.
Севастополь подвергся ракетной атаке в воскресенье, 23 июня. Минздрав заявил, что число пострадавших достигло 124 человек.
Источник: ФК «Севастополь»
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