Пресс-служба «Сатурна» сообщает, что матч против «Сахалина» Олимп-ПФЛ (группа 3) отменен из-за коронавируса у команды из Южно-Сахалинска. Встреча должна была состояться 15 августа.

«Обращаем внимание на выдержку из Регламента первенства, в котором перечислены все основания для переноса матчей: «Перечень основания для переноса Матчей, указанных в настоящем пункте, Регламента с учетом положений статей 3.3 и 3.4. является исчерпывающим, перенос матчей по другим основаниям, в том числе по причине временной нетрудоспособности в связи с COVID-19, не допускается», — написано в заявлении «Сатурна».