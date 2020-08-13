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Матч «Сатурн» — «Сахалин» отменен из-за коронавируса

17:50
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Пресс-служба «Сатурна» сообщает, что матч против «Сахалина» Олимп-ПФЛ (группа 3) отменен из-за коронавируса у команды из Южно-Сахалинска. Встреча должна была состояться 15 августа.

«Обращаем внимание на выдержку из Регламента первенства, в котором перечислены все основания для переноса матчей: «Перечень основания для переноса Матчей, указанных в настоящем пункте, Регламента с учетом положений статей 3.3 и 3.4. является исчерпывающим, перенос матчей по другим основаниям, в том числе по причине временной нетрудоспособности в связи с COVID-19, не допускается», — написано в заявлении «Сатурна».

Дополнительная информация:

http://www.saturn-fc.ru/news/29088/

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