Матч ижевского «Зенита» с «Крыльями Советов-2» отменен из-за коронавируса

Матч Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» между «Крыльями Советов-2» и ижевским «Зенитом» отменен, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Встреча 2-го тура ПФЛ должна была состояться в субботу, 15 августа на стадионе «Металлург» в Самаре, однако игру отменили из-за эпидемиологической ситуации в ижевской команде. Ранее матч 1-го тура, в котором «Зенит» должен был встретиться с КАМАЗом, также был отменен, поскольку несколько футболистов и тренеров удмуртского клуба сдали тесты на коронавирус, показавшие сомнительные результаты.