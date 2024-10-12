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Матч «Динамо» (Барнаул) — «Сокол» прошел при сильном снегопаде

Алина Савинова
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Матч «Динамо» (Барнаул) — «Сокол» во Второй лиге прошел в условиях сильного снегопада.
Фото ФК «Сокол» (Казань)

В субботу, 12 октября, на стадионе «Динамо» в Барнауле проходит матч между местной командой и казанским «Соколом» в рамках 25-го тура Второй лиги Дивизиона Б.

Футболисты играют на заснеженном поле при сильном снегопаде. Несмотря на погодные условия, организаторы не стали переносить встречу.

«С первым снегом вас, барнаульцы. Благодарим каждого, кто с нами на стадионе», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо» в Telegram-канале.

«Сокол» находится на третьей позиции в турнирной таблице 4-й группы, набрав 42 очка в 24 турах. «Динамо» располагается на 11-й строчке с 23 баллами.

Футбол
ФК Динамо (Барнаул)
ПФЛ
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