Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Матч «Анжи» с «Интером» отменен из-за погодных условий

12:09

Матч 16-го тура Олимп-ПФЛ «Интер» — «Анжи» отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями, информирут пресс-служба махачкалинского клуба.

Причиной отмены стал выпавший снег в Черкесске. Решение о дате проведения матча будет принято позднее.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир