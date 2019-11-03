Матч «Анжи» с «Интером» отменен из-за погодных условий

Матч 16-го тура Олимп-ПФЛ «Интер» — «Анжи» отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями, информирут пресс-служба махачкалинского клуба.

Причиной отмены стал выпавший снег в Черкесске. Решение о дате проведения матча будет принято позднее.