Матч «Анжи» с «Интером» отменен из-за погодных условий
12:09
Матч 16-го тура Олимп-ПФЛ «Интер» — «Анжи» отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями, информирут пресс-служба махачкалинского клуба.
Причиной отмены стал выпавший снег в Черкесске. Решение о дате проведения матча будет принято позднее.
Матч отменён ??— ФК «Анжи» (@fc_anji) November 3, 2019
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В связи с погодными условиями матч #ИнтерАнжи отменён.
Решение о дате проведения матча будет принято позднее. pic.twitter.com/VWsLQXxQiD
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