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Массажист «Сатурна» Зинченко скончался в возрасте 50 лет

Алина Савинова
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Умер массажист «Сатурна» Николай Зинченко, сообщила пресс-служба раменской команды.

Специалист ушел из жизни в пятницу, 15 ноября, в возрасте 50 лет. Причины смерти не называются.

«Горестная весть... Ушел из жизни массажист раменской команды Николай Зинченко. Ему было всего 50 лет... Скорбим вместе с родными и близкими. Этот яркий сезон — в том числе и ваша заслуга, Валентинович. Царствие небесное...» — говорится в заявлении «Сатурна».

Соболезнования в связи со смертью Зинченко также выразил МФК «Динамо», в котором массажист работал на протяжении многих лет.

Источник: https://t.me/saturnfc/10553
Футбол
ФК Сатурн
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