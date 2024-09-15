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Mash: В омском «Иртыше» долги перед игроками и сотрудниками, президент клуба — Сычев

Владислав Маслов
Корреспондент
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Дмитрий Сычев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В омском «Иртыше», президентом которого является экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев, задолженности перед персоналом по зарплате и премиальным составляют уже 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сычев занял свою должность в январе 2024 года. Как утверждает источник, после его назначения на пост президента футболистам не выплачивают деньги без судебного постановления.

Сообщается, что проблемы с финансами в клубе начались осенью 2023 года. Предыдущее руководство пыталось решить проблемы, но не добилось успеха. После этого было решено пригласить в «Иртыш» Сычева, который является уроженцем Омска.

Заявление в суд уже подали старший администратор и начальник команды, отсудив у клуба 1,3 миллиона рублей. Кроме того, в палату решения споров РФС обратилось пятеро футболистов. РФС обязал «Иртыш» выплатить им причитающиеся средства. Еще 11 спортсменов попытались вернуть свои деньги в досудебном порядке, но клуб их проигнорировал. После этого они также подали иски в суд.

«Иртыш» в нынешнем сезоне выступает в группе «Серебро» второй лиги Б.

Источник: Mash
Дмитрий Сычев
ФК Иртыш
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