Mash: капитан «Сибири» Нарылков сломал челюсть одноклубнику во время драки

Капитан «Сибири» Сергей Нарылков серьезно травмировал одноклубника Константина Попова во время драки, сообщает Mash.

По словам родственников пострадавшего, конфликт между футболистами произошел в раздевалке. В результате драки 22-летнему Попову потребовалась операция — его госпитализировали в тяжелом состоянии с двусторонним переломом нижней челюсти.

«Ситуация с Поповым? Зачем это знать вообще? Он же мужчина, чего вам? Я мужчина, что вам? Он мужского пола, я мужского пола, вот я что могу вам сказать. Что вы от меня то хотите? Детский сад прекращайте. Я не знаю, кто чего там кому сломал», — цитирует Нарылкова Mash.

37-летний Нарылков выступает за «Сибирь» с лета прошлого года. Ранее он уже играл за новосибирцев с 2019 по 2022 годы.