25 июня, 02:05

Цветков: «Дома постоянно хожу на вологодское «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал об участии в благотворительном футбольном матче с такими бывшими футболистами, как Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Денис Глушаков.

«Первый раз против таких футболистов вышел. Очень были необычные впечатления от игры с мастерами. Рад, что предоставилась эта возможность. Я сам люблю поиграть в футбол, но в последнее время не получается выйти на поле. В какое-то время я боялся травм, а сейчас в принципе нет возможности где-то выйти, попинать мяч. Единственное, что делаю, — это выхожу во двор с сыном поиграть. Это мой максимум. Но в целом футбол люблю, игра мне нравится. Не так часто самому приходится играть, но дома постоянно хожу на вологодское «Динамо». Кроме того, за ЦСКА болею», — цитируют «Известия» Цветкова.

Вологодское «Динамо» выступает во второй лиге Б. В этом сезоне команда набрала 27 очков и идет на 2-м месте в группе 2.

Источник: «Известия»
Максим Цветков
Футбол
ФК Динамо (Вологда)
