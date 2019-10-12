«Махачкала» победила «Анжи» в дерби, форвард «Дружбы» сделал покер в игре с «Черноморцем»

«Махачкала» обыграла «Анжи» в дерби в матче 13-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Юг». В другой встрече «Дружба» победила «Черноморец» 4:2 благодаря покеру Тофика Кадимова.

Лидирует в таблице по-прежнему «Волгарь», который разгромил «Интер» из Черкесска — 3:0.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Юг»

13-й тур

«Махачкала» — «Анжи» (Махачкала) — 1:0 (0:0)

Гол: Газимагомедов, 65 — с пенальти.

«Динамо» (Ставрополь) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 0:0

«Интер» (Черкесск) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:3 (0:0)

Голы: Локтионов, 47 — с пенальти (0:1). Локтионов, 53 (0:2). Воробьев, 78 (0:3).

«Спартак» (Владикавказ) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 1:2 (0:0)

Голы: Храмцов, 47 (0:1). Петерсон, 69 (0:2). Гатикоев, 90+3 (1:2).

«Дружба» (Майкоп) — «Черноморец» (Новороссийск) — 4:2 (1:2)

Голы: Кадимов, 6 (1:0). Черов, 9 (1:1). Дибиргаджиев, 44 (1:2). Кадимов, 50 (2:2). Кадимов, 65 (3:2). Кадимов, 78 (4:2).

«Урожай» (Краснодар) — «Алания» (Владикавказ) — 1:4 (1:1)

Голы: Пахлеванян, 7 (1:0). Хадарцев, 19 (1:1). Гурциев, 47 (1:2). Гурциев, 49 (1:3). Хабалов, 72 (1:4).

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Спартак» (Нальчик) — 2:0 (1:0)

Голы: Малыш, 11 (1:0). Семенов, 49 (2:0).

Удаление: Салахетдинов (С), 72.

СКА (Ростов-на-Дону) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 1:1 (0:1)

Голы: Ибрагимов, 33 (0:1). Иванков, 65 (1:1).