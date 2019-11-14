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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Магомед Адиев: «Приложу максимум усилий и интеллекта, чтобы «Чайка» вышла на совершенно иной уровень»

13:53
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Как уже сообщал «СЭ», Магомед Адиев стал главным тренером «Чайки». Соглашение рассчитано на полтора года.

Мне очень приятно приглашение от «Чайки» и то внимание, которые уделил мне клуб и лично Андрей Иванович Чайка, — приводит слова тренера официальный сайт клуба. — Это большая ответственность, и я приложу максимум усилий и интеллекта, чтобы клуб вышел на совершенно иной уровень.

Я видел несколько матчей «Чайки», мне понравилось, что ребята живут игрой. Есть потенциал, чтобы двигаться вперед. Из всех предложений, которые мне поступали, я практически сразу выбрал «Чайку». Клуб очень серьезно развивается. Мне импонируют амбиции президента, который не намерен останавливаться на достигнутом. Поэтому я принял решение стать частью семьи футбольного клуба «Чайка».

Адиев стал главным тренером «Чайки»

Дополнительная информация

http://www.fc-chayka.ru/news/?id=2184

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