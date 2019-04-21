Лукоянов и Зарипов с футболистами "КАМАЗА". Фото

Лукоянов и Зарипов с футболистами "КАМАЗА".

Форвард "Ак Барса" Артем Лукоянов дебютировал за футбольный "КАМАЗ" в матче ОЛИМП-ПФЛ против "Уфы-2" (2:0). 30-летний игрок вышел на поле на 85-й минуте встречи.

Также на игре присутствовал другой нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов. После матча оба хоккеиста сделали общее фото с игроками "КАМАЗА". (Алексей Шевченко)

Напомним, что Лукоянов подписал контракт с футбольным клубом 17 апреля. В текущем сезоне он провел 66 матчей за "Ак Барс" и набрал 25 очков (13 шайб + 12 передач). Контракт форварда с казанским клубом рассчитан до 30 апреля.

Хоккеист Лукоянов дебютировал за "КАМАЗ"