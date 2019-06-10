Лучший молодой футболист "Юга" покинул "Чайку"

"Чайка" по обоюдному согласию сторон расторгла контракт с Николаем Гиоргобиани, сообщает официальный сайт клуба. В сезоне-2018/19 футболист провел 26 матчей, забил 3 гола и отдал 4 передачи во всех турнирах. Руководство Олимп-ПФЛ признало его лучшим молодым игроком в группе "Юг".

"Чайка" заняла первое место в группе "Юг" по итогам сезона и обеспечила себе место в Олимп-ФНЛ.

КДК РФС принял решение отстранить от футбольной деятельности главного тренера "Черноморца" Хазрета Дышекова и троих игроков клуба Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова, а также генерального директора "Урожая" Дмитрия Градиленко. Вердикт вынесен на основании расследования матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец" (3:1), после которого клуба из Песчанокопского сохранил лидерство и обошел по итогам сезона "Урожай".

По данным СМИ, если по итогам второй части расследования будет доказан подкуп со стороны "Чайки", то результат матча будет пересмотрен и команда из Песчанокопского лишится трех очков. Таким образом, "Чайка" окажется ниже "Урожая", который не имеет лицензию РФС для выступления в первом дивизионе.