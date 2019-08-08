Лопырева вместе с Бастой войдет в проект футбольного клуба "СКА-Ростов"?

По информации "СЭ", завтра на матче первенства ПФЛ зоны "Юг" "СКА-Ростов" – "Машук-КМВ" будут присутствовать рэпер Баста (Василий Вакуленко) и телеведущая Виктория Лопырева.

Планируется, что после игры они пообщаются с игроками команды хозяев и тренерским штабом. По всей видимости, в пятницу будет объявлено, что Баста является одним из авторов амбициозного проекта возрождения ростовского "СКА".

Лопырева, скорее всего, будет отвечать за продвижение бренда клуба. Ранее стало известно, что спортивным директором дончан назначен известный селекционер Виктор Панченко.