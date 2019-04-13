"Локомотив-Казанка" забил 5 голов "Мурому" и возглавил группу "Запад"

"Локомотив-Казанка" разгромил "Муром" в первенстве Олимп-ПФЛ в группе "Запад" - 5:0. Железнодорожники воспользовались осечкой "Текстильщика", который проиграл "Велесу" 1:2. Примечательно, что ивановский клуб смог сравнять счет на 92-й минуте, но пропустил второй мяч на 96-й.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Запад"

19-й тур

"Псков-747" (Псков) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 1:0 (0:0)

Гол: Шишаев, 72.

"Ленинградец" (Санкт-Петербург) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 3:1 (1:0)

Голы: Власов, 16 (1:0). Котов, 74 (1:1). Петров, 87 - с пенальти (2:1). Гусейнов, 90+1 (3:1).

"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Муром" - 5:0 (2:0)

Голы: Дорофеев, 33 (1:0). Миронов, 45 (2:0). Агеев, 48 - с пенальти (3:0). Магкеев, 62 (4:0). Куликов, 73 - с пенальти (5:0).

"Торпедо" (Владимир) - "Долгопрудный" - 1:0 (1:0)

Гол: Забродин, 20.

Удаление: Прокопенко (Д), 70.

"Велес" (Москва) - "Текстильщик" (Иваново) - 2:1 (1:0)

Голы: Голуб, 23 (1:0). Сазонов, 90+2 (1:1). Малания, 90+6 (2:1).