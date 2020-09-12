«Локомотив-Казанка» разгромил «Звезду», «Зенит-2» проиграл «Мурому»

«Локомотив-Казанка» разгромил «Звезду» в матче 6-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — 4:1. В другой игре «Зенит-2» уступил «Мурому» — 0:1.

Лидерство в таблице удерживает «Тверь», обыгравшая «Динамо-2». На счету команды 5 побед и 1 ничья в 6 играх.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 2 («Запад»)

6-й тур

«Динамо-2» (Москва) — «Тверь» — 2:4 (0:3)

Голы: Ерофеев, 32 (0:1). Сериков, 33 (0:2). Ращупкин, 45 (0:3). Тюкавин, 61 (1:3). Сериков, 67 (1:4). Данилин, 88 (2:4).

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 0:2 (0:1)

Голы: Садыгов, 24 (0:1). Чежия, 51 (0:2).

Удаление: Поляков (Ленинградец), 90+2.

«Смоленск» — «Чита» — 3:0 (1:0)

Голы: Цыганков, 42 (1:0). Плотников, 56 (2:0). Белунов, 80 (3:0).

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Зенит» (Иркутск) — 2:0 (1:0)

Голы: Шишаев, 8 (1:0). Счастливцев, 53 — в свои ворота (2:0).

«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 4:1 (1:1)

Голы: Ящук, 7 (0:1). Титков, 36 (1:1). Сильянов, 48 (2:1). Черняков, 54 (3:1). Хлынов, 74 — с пенальти (4:1).

«Муром» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0)

Гол: Маругин, 69.

«Торпедо» (Владимир) — «Коломна» — 3:1 (3:0)

Голы: Калабухов, 13 (1:0). Самылин, 13 — в свои ворота (2:0). Сасс, 24 (3:0). Артемчук, 53 (3:1).

Удаление: Самылин (Коломна), 54.