"Текстильщик" обыграл "Локомотив-Казанку" в выездном матче 21-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Запад". Ивановский клуб смог догнать по очкам "Локо" и выйти в лидеры турнирной таблице, при этом у них игра в запасе.

Первенство России

Олимп-ПФЛ

Группа "Запад"

21-й тур

"Коломна" - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 0:2 (0:1)

Голы: Круподер, 42 (0:1). Круподер, 78 (0:2).

"Ленинградец" (Санкт-Петербург) - "Муром" - 0:0

"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Текстильщик" (Иваново) - 1:2 (1:0)

Голы: Магкеев, 45+2 (1:0). Фомин, 72 (1:1). Подымов, 80 (1:2).

Удаление: Махатадзе (Л), 31.

"Торпедо" (Владимир) - "Велес" (Москва) - 0:2 (0:1)

Голы: Гаджимурадов, 25 (0:1). Дубчак, 90 (0:2).