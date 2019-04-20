"Локомотив-Казанка" обыграл "Долгопрудный" благодаря хет-трику Долгова, Баженов забил гол

"Локомотив-Казанка" обыграл "Долгопрудный" в матче 20-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Запад". Хет-трик в составе победителей оформил Александр Долгов. За подмосковную команду отличились Алексей Тринитацкий и экс-форвард "Спартака" и сборной России Никита Баженов.

"Локомотив-Казанка" вышел в единоличные лидеры группы "Запад".

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Запад"

20-й тур

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Коломна" - 4:0 (2:0)

Голы: Мадаев, 12 - с пенальти (1:0). Урхов, 45 (2:0). Гайдуков, 75 (3:0). Мадаев, 84 (4:0).

"Долгопрудный" - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 2:3 (0:2)

Голы: Долгов, 31 (0:1). Долгов, 33 (0:2). Баженов, 52 (1:2). Долгов, 60 (1:3). Тринитацкий, 72 (2:3).