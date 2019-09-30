Лидер «Урала-Приволжье» «КАМАЗ» проиграл второй матч в сезоне

«КАМАЗ» уступил «Носте» в матче 12-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 0:1. Для челнинцев это второе поражение в сезоне. Они занимают первое место в таблице, на 5 очков опережая «Челябинск». Уральцы сегодня также уступили — 0:1 с «Уфой-2».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Урал-Приволжье»

12-й тур

«Уфа-2» (Уфа) — «Челябинск» — 1:0 (0:0)

Гол: Ковальчук, 55.

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Носта» (Новотроицк) — 0:1 (0:1)

Гол: Игнатенко, 11.

Удаление: Аюкин (К), 36.