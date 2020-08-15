«Ленинградец» победил владимирское «Торпедо». 36-летний экс-игрок сборной России забил 3 гола в 2 матчах

«Ленинградец» обыграл «Торпедо» из Владимира в матче 2-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Запад». Счет в составе клуба из Ленинградской области открыл Роман Воробьев. Во встрече первого тура с «Родиной» 36-летний хавбек оформил дубль. Таким образом, у него 3 гола в 2 встречах.

Воробьев — воспитанник петербургского футбола. Ранее он защищал цвета ряда российских клубов, включая «Химки», «Сатурн», «Краснодар» и других. В 2007 и 2008 году хавбек провел два матча за сборную России.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Запад»

2-й тур

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 0:2

«Коломна» — «Муром» — 2:3

«Родина» (Москва) — «Динамо-2» (Москва) — 4:3

«Торпедо» (Владимир) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:2

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 4:1

«Смоленск» — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 1:0