«Легион Динамо» разгромил «Анжи» в дерби, «Кубань» единолично возглавила таблицу «Юга»

«Легион Динамо» разгромил «Анжи» в дерби в рамках матча 3-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Юг» — 4:1. В другой игре «Кубань» победила «Форте» (2:0) и единолично возглавила таблицу с тремя победами в трех играх.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 1 («Юг»)

3-й тур

«Дружба» (Майкоп) — «Махачкала» — 1:0 (1:0)

«Ессентуки» — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:2 (1:0)

«Краснодар-3» (Краснодар) — «Спартак» (Нальчик) — 3:2 (2:1)

«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Черноморец Н» (Новороссийск) — 1:1 (0:1)

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Интер» (Черкесск) — 3:1 (2:0)

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Анжи» (Махачкала) — 4:1 (1:0)

«Форте» (Таганрог) — «Кубань» (Краснодар) — 0:2 (0:0)

СКА (Ростов-на-Дону) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 1:2 (1:1)