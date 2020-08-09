«Кубань» забила 6 голов «Туапсе» в первом матче в ПФЛ
«Кубань» разгромила «Туапсе» на старте сезона-2020/21 в группе «Юг» ПФЛ. Краснодарский клуб вернул себе название через два года после ликвидации. В 2018 году «Кубань» прекратила существование из-за долгов, на ее базе был создан клуб «Урожай». Этим летом ему вернули название «Кубань».
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа «Юг»
1-й тур
«Дружба» (Майкоп) — «Анжи» (Махачкала) — 1:4
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Махачкала» — 4:1
«Легион Динамо» (Махачкала) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:0
«Туапсе» — «Кубань» (Краснодар) — 1:6
СКА (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Нальчик) — 1:0
«Краснодар-3» (Краснодар) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:0
«Форте» (Таганрог) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 4:0
«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Ессентуки» — 2:0
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/south/