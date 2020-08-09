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«Кубань» забила 6 голов «Туапсе» в первом матче в ПФЛ

9 августа 2020, 21:55

«Кубань» разгромила «Туапсе» на старте сезона-2020/21 в группе «Юг» ПФЛ. Краснодарский клуб вернул себе название через два года после ликвидации. В 2018 году «Кубань» прекратила существование из-за долгов, на ее базе был создан клуб «Урожай». Этим летом ему вернули название «Кубань».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Юг»

1-й тур

«Дружба» (Майкоп) — «Анжи» (Махачкала) — 1:4

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Махачкала» — 4:1

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:0

«Туапсе» — «Кубань» (Краснодар) — 1:6

СКА (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Нальчик) — 1:0

«Краснодар-3» (Краснодар) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:0

«Форте» (Таганрог) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 4:0

«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Ессентуки» — 2:0

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/south/

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