«Кубань» в гостях одолела «Махачкалу»
В матче 15-го тура чемпионата Олимп — ПФЛ в группе «Юг» «Махачкала» принимала «Кубань». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)
15-й тур
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Дружба М» (Майкоп) — 3:1
Судья: Куликов (Саранск).
14 ноября. Новокубанск. Стадион «Биолог».
«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Интер Ч» (Черкесск) — 0:1
Судья: Хромей (Воронеж).
14 ноября. Ставрополь. Стадион «Динамо».
«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 2:1
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
14 ноября. Павловская. Стадион «Урожай».
«Махачкала» — «Кубань» (Краснодар) — 0:1
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
14 ноября. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена. 3-е поле».
«Спартак Нч» (Нальчик) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 0:0
Судья: Федоров (Петрозаводск).
14 ноября. Нальчик. Стадион «Спартак».
«Черноморец Н» (Новороссийск) — «Форте» (Таганрог) — 1:0
Судья: Пустовойтова (Москва).
14 ноября. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/