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«Кубань» в гостях одолела «Махачкалу»

17:05
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В матче 15-го тура чемпионата Олимп — ПФЛ в группе «Юг» «Махачкала» принимала «Кубань». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)

15-й тур

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Дружба М» (Майкоп) — 3:1

Судья: Куликов (Саранск).

14 ноября. Новокубанск. Стадион «Биолог».

«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Интер Ч» (Черкесск) — 0:1

Судья: Хромей (Воронеж).

14 ноября. Ставрополь. Стадион «Динамо».

«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 2:1

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

14 ноября. Павловская. Стадион «Урожай».

«Махачкала» — «Кубань» (Краснодар) — 0:1

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

14 ноября. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена. 3-е поле».

«Спартак Нч» (Нальчик) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 0:0

Судья: Федоров (Петрозаводск).

14 ноября. Нальчик. Стадион «Спартак».

«Черноморец Н» (Новороссийск) — «Форте» (Таганрог) — 1:0

Судья: Пустовойтова (Москва).

14 ноября. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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