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«Кубань» проиграла «Легиону Динамо» и отдала лидерство на «Юге» «Анжи»

20:28

«Кубань» уступила дома «Легиону Динамо» в матче 6-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Юг» — 0:2. Краснодарский клуб упустил шанс вернуться на первое место в таблице, которое по итогам тура занимает «Анжи».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 1 («Юг»)

6-й тур

«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 1:2

«Кубань» (Краснодар) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 0:2

«Спартак» (Нальчик) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:0

«Махачкала» — «Краснодар-3» (Краснодар) — 4:2

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Форте» (Таганрог) — 1:1

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/

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