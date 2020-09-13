«Кубань» проиграла «Легиону Динамо» и отдала лидерство на «Юге» «Анжи»
20:28
«Кубань» уступила дома «Легиону Динамо» в матче 6-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Юг» — 0:2. Краснодарский клуб упустил шанс вернуться на первое место в таблице, которое по итогам тура занимает «Анжи».
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 1 («Юг»)
6-й тур
«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 1:2
«Кубань» (Краснодар) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 0:2
«Спартак» (Нальчик) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:0
«Махачкала» — «Краснодар-3» (Краснодар) — 4:2
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Форте» (Таганрог) — 1:1
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/