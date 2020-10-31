«Кубань» обыграла «Анжи» и отстает от лидирующей «Кубань Холдинг» на 1 очко
«Кубань» обыграла «Анжи» в 13-м туре Олимп-ПФЛ группы «Юг» — 2:1. В другой игре лидер таблицы «Кубань Холдинг» сыграла вничью с «Дружбой» — 1:1.
Потеря лидером очков позволила краснодарцам сократить от них отставание до 1 балла.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 1 («Юг»)
13-й тур
«Анжи» (Махачкала) — «Кубань» (Краснодар) — 1:2 (1:1)
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 5:1 (3:1)
«Спартак» (Нальчик) — «Интер» (Черкесск) — 3:0 (0:0)
«Черноморец» (Новороссийск) — «Туапсе» — 1:0 (0:0)
«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Дружба» (Майкоп) — 1:1 (1:1)
«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Махачкала» — 1:1 (1:0)
Группа 4 («Урал-Приволжье»)
14-й тур
«Волга» (Ульяновск) — «Зенит» (Ижевск) — 2:0 (2:0)
«Оренбург-2» (Оренбург) — «Звезда» (Пермь) — 0:3 (0:1)
«Волна» (Нижегородская область) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:3 (0:1)
«Тюмень» — «Носта» (Новотроицк) — 1:1 (1:1)
«Урал-2» (Екатеринбург) — «Лада» (Димитровград) — 2:2 (1:0)
«Челябинск» — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 7:0 (4:0)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/