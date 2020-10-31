Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

«Кубань» обыграла «Анжи» и отстает от лидирующей «Кубань Холдинг» на 1 очко

20:12

«Кубань» обыграла «Анжи» в 13-м туре Олимп-ПФЛ группы «Юг» — 2:1. В другой игре лидер таблицы «Кубань Холдинг» сыграла вничью с «Дружбой» — 1:1.

Потеря лидером очков позволила краснодарцам сократить от них отставание до 1 балла.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 1 («Юг»)

13-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Кубань» (Краснодар) — 1:2 (1:1)

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 5:1 (3:1)

«Спартак» (Нальчик) — «Интер» (Черкесск) — 3:0 (0:0)

«Черноморец» (Новороссийск) — «Туапсе» — 1:0 (0:0)

«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Дружба» (Майкоп) — 1:1 (1:1)

«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Махачкала» — 1:1 (1:0)

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

14-й тур

«Волга» (Ульяновск) — «Зенит» (Ижевск) — 2:0 (2:0)

«Оренбург-2» (Оренбург) — «Звезда» (Пермь) — 0:3 (0:1)

«Волна» (Нижегородская область) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:3 (0:1)

«Тюмень» — «Носта» (Новотроицк) — 1:1 (1:1)

«Урал-2» (Екатеринбург) — «Лада» (Димитровград) — 2:2 (1:0)

«Челябинск» — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 7:0 (4:0)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир