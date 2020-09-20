«Кубань Холдинг» разгромила «Махачкалу» и сохранила лидерство на «Юге»

«Кубань Холдинг» крупно обыграла «Махачкалу» в 7-м туре группы «Юг» Олимп-ПФЛ. Команда из станицы Павловская лидирует в таблице с 16 очками, на 1 очко опережая «Легион Динамо» и «Кубань».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 1 («Юг»)

7-й тур

«Дружба» (Майкоп) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 1:1

«Ессентуки» — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 2:0

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Интер» (Черкесск) — 4:1

«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Махачкала» — 3:0

«Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак» (Нальчик) — 0:2