«Кубань Холдинг» разгромила «Махачкалу» и сохранила лидерство на «Юге»
20:18
«Кубань Холдинг» крупно обыграла «Махачкалу» в 7-м туре группы «Юг» Олимп-ПФЛ. Команда из станицы Павловская лидирует в таблице с 16 очками, на 1 очко опережая «Легион Динамо» и «Кубань».
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 1 («Юг»)
7-й тур
«Дружба» (Майкоп) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 1:1
«Ессентуки» — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 2:0
«Легион Динамо» (Махачкала) — «Интер» (Черкесск) — 4:1
«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Махачкала» — 3:0
«Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак» (Нальчик) — 0:2
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/