«Кубань Холдинг» проиграла «Форте», но сохранила лидерство на «Юге», «Черноморец» забил 5 голов «Интеру»

«Кубань Холдинг» уступила «Форте» в матче 12-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Юг» — 0:1. Клуб из станицы Павловская сохранил лидерство в таблице. Его ближайший преследователь «Легион Динамо» сыграл вничью со СКА (2:2) и отстает от «Кубани Холдинг» на 2 очка.

Самую крупную победу дня в группе одержал «Черноморец», разгромивший «Интер» из Черкесска 5:0.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

13-й тур

«Звезда» (Пермь) — «Носта» (Новотроицк) — 6:0

«Зенит» (Ижевск) — «Волна» (Нижегородская область) — 1:3

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Волга» (Ульяновск) — 1:3

«Тюмень» — «Оренбург-2» (Оренбург) — 3:0

«Лада» (Димитровград) — «Челябинск» — 1:1

Группа 2 («Запад»)

13-й тур

«Динамо-2» (Москва) — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 2:1

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 0:1

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:1

«Коломна» — «Тверь» — 1:1

«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Смоленск» — 4:0

«Муром» — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 3:1

Группа 1 («Юг»)

12-й тур

«Дружба» (Майкоп) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 1:4

«Интер» (Черкесск) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:5

«Туапсе» — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 3:2

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Ессентуки» — 0:3

СКА (Ростов-на-Дону) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 2:2

«Махачкала» — «Анжи» (Махачкала) — 1:0

«Форте» (Таганрог) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 1:0