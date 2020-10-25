«Кубань Холдинг» проиграла «Форте», но сохранила лидерство на «Юге», «Черноморец» забил 5 голов «Интеру»
«Кубань Холдинг» уступила «Форте» в матче 12-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Юг» — 0:1. Клуб из станицы Павловская сохранил лидерство в таблице. Его ближайший преследователь «Легион Динамо» сыграл вничью со СКА (2:2) и отстает от «Кубани Холдинг» на 2 очка.
Самую крупную победу дня в группе одержал «Черноморец», разгромивший «Интер» из Черкесска 5:0.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 4 («Урал-Приволжье»)
13-й тур
«Звезда» (Пермь) — «Носта» (Новотроицк) — 6:0
«Зенит» (Ижевск) — «Волна» (Нижегородская область) — 1:3
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Волга» (Ульяновск) — 1:3
«Тюмень» — «Оренбург-2» (Оренбург) — 3:0
«Лада» (Димитровград) — «Челябинск» — 1:1
Группа 2 («Запад»)
13-й тур
«Динамо-2» (Москва) — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 2:1
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 0:1
«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:1
«Коломна» — «Тверь» — 1:1
«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Смоленск» — 4:0
«Муром» — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 3:1
Группа 1 («Юг»)
12-й тур
«Дружба» (Майкоп) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 1:4
«Интер» (Черкесск) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:5
«Туапсе» — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 3:2
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Ессентуки» — 0:3
СКА (Ростов-на-Дону) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 2:2
«Махачкала» — «Анжи» (Махачкала) — 1:0
«Форте» (Таганрог) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 1:0
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/