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ФНЛ-2

Сегодня, 04:44

«Кубань» готова принять Мостового на стажировку

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер «Кубани» Андрей Ещенко рассказал, что готов организовать стажировку Александра Мостового в клубе.

«Я не в курсе, кто и почему отказал Мостовому в стажировке. Думаю, не будет проблемой принять его на стажировку в «Кубань». Вопрос, захочет ли он сам этого? Но я в любом случае готов поспособствовать этому», — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Андрей Ещенко
ФК Кубань
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