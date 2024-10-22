«Кубань» готова принять Мостового на стажировку

Тренер «Кубани» Андрей Ещенко рассказал, что готов организовать стажировку Александра Мостового в клубе.

«Я не в курсе, кто и почему отказал Мостовому в стажировке. Думаю, не будет проблемой принять его на стажировку в «Кубань». Вопрос, захочет ли он сам этого? Но я в любом случае готов поспособствовать этому», — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке.