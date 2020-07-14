Кто судил матч «Сахалинца»? Арбитра из Пятигорска ждет пожизненная дисквалификация

Как стало известно «СЭ», товарищескую встречу между «Легионом» (Махачкала) и «Сахалинцем» (Москва) в роли помощника арбитра судил 43-летний Сергей Тумасов. Именно у него возник конфликт с игроком «Сахалинца». В результате футболист получил удар рукой.

Как сообщил «СЭ» глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, сейчас идет сбор всей необходимой информации. Ассистента судьи ждет самое жесткое наказание — вплоть до пожизненной дисквалификации. Скорее всего, его судьба решится на следующей неделе на заседании исполкома федерации футбола Ставропольского края. (Александр Бобров)