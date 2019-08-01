"Краснодар-3" разгромил "Легион Динамо"

Состоялись матчи первенства России Олимп-ПФЛ в зоне "Юг".
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Юг"
3-й тур
"Алания" (Владикавказ) - "Анжи" (Махачкала) - 2:1 (0:1)
Голы: Агаларов, 21 (0:1). Машуков, 65 (1:1). Хадарцев, 90+3 (2:1).
Удаление: Бутаев (Алания), 19.
"Черноморец" (Новороссийск) - "Спартак" (Нальчик) - 1:1 (1:0)
Голы: Дибиргаджиев, 10 - с пенальти (1:0). Хачиров, 62 (1:1).
Предупреждения: Джамалутдинов, 46. Джамалутдинов, 90+6.
"Махачкала" - "Урожай" (Краснодар) - 2:0 (2:0)
Голы: Гитинов, 34 (1:0). Исаев, 36 (2:0).
"Волгарь" (Астрахань) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 1:0 (0:0)
Гол: Журавлев, 84.
"Краснодар-3" (Краснодар) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 4:1 (3:0)
Голы: Апеков, 2 - с пенальти (1:0). Апеков, 10 (2:0). Петерсон, 36 (3:0). Корнюшин, 72 (4:0). Шихбабаев, 81 (4:1).
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 0:0
"Динамо" (Ставрополь) - "Дружба" (Майкоп) - 1:2 (0:0)
Голы: Курачинов, 50 (1:0). Конов, 62 (1:1). Ахмедханов, 74 (1:2).
Нереализованный пенальти: Конов (Дружба), 61 (вратарь)
Предупреждения: Ахмедханов, 64. Ахмедханов, 90+2.
"Интер" (Черкесск) - "Спартак" (Владикавказ) - 1:0 (0:0)
Гол: Далиев, 65.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/south/