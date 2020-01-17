Комитет по этике РФС рассмотрит дело игроков ПФЛ, делавших ставки на матчи

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что 24 января будет рассмотрено дело трех игроков Олимп-ПФЛ, делавших ставки на матчи. Ранее президент «Машук-КМВ» Александр Сахтариди заявил, что футболисты его команды делали ставки на спорт. При этом, по его словам, двое играли за пятигорцев на правах аренды и уже покинули команду, а один продолжает выступать за клуб.

— Никакого дела пока нет. В следующую пятницу состоится заседание комитета по этике, — цитирует ТАСС Андреева. На вопрос о том, какое наказание может грозить трем игрокам, он воздержался от ответа.

После 18 туров «Машук-КМВ» идет на восьмом месте в группе «Юг» Олимп-ПФЛ.